Зеленський після зустрічі з Папою: Ватикан готовий стати місцем для переговорів із РФ

Папа Римський Лев XIV прийняв делегацію України після інтронізації. Він заявив про готовність Ватикану стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією заради досягнення справедливого миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Після завершення інавгураційної меси зустрілися з Папою Римським Левом XIV. Вдячні Його Святості за аудієнцію", - розповів президент.
Він зазначив, що для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир.
"І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни. Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією", - повідомив Зеленський.
Він зазначив, що Україна готова до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів.
"Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру", - підсумував глава України.
Нагадаємо, що сьогодні, 18 травня, Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на Святий престол.
Церемонія відбулася у Ватикані, а відвідало її понад 250 тисяч людей. Також на церемонії були присутні представники понад 100 країн і міжнародних організацій.
Під час меси Папа Лев XIV згадав Україну. Він наголосив, що країну очікують переговори про мир.
Зауважимо, що раніше ми писали, що Зеленський планував закриту зустріч з новим Папою.
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