Зеленський після зустрічі з Папою: Ватикан готовий стати місцем для переговорів із РФ

"Після завершення інавгураційної меси зустрілися з Папою Римським Левом XIV. Вдячні Його Святості за аудієнцію", - розповів президент.

Він зазначив, що для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир.

Фото: українська делегація та Папа Римський Лев XIV (t.me/V_Zelenskiy_official)

"І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни. Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що Україна готова до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів.

"Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру", - підсумував глава України.