Зеленський після запуску зимової "єПідтримки" анонсував інші програми

Зокрема, він відзначив запуск "єПідтримки", в рамках якої всі українці можуть отримати по 1000 гривень. Зазначимо, за перший день заявки подали понад 1 млн осіб. Гроші можна витратити на оплату товарів та послуг, ліки, квитки на залізницю, книги тощо.

"Ну і, звичайно, програма може стати фактично програмою національного донату - якщо направити цю тисячу на підтримку волонтерів, на нашу оборону", - сказав Зеленський.

За його словами, важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем у програмі "єПідтримка". "Також уряд має подати деталі інших програм підтримки цієї зими і протягом наступного року", - додав президент.

Що відомо про програму "єПідтримка"

Заявку на допомогу треба подати до кінця лютого 2025 року через додаток "Дія", відділення "Укрпошти" або банки-партнери. З 1 грудня 2025 року доступний функціонал у "Дія".

Щоб подати заявку онлайн, потрібно у застосунку перейти до розділу "Сервіси", обрати послугу "Національний кешбек", потім "Зимова підтримка" та натиснути кнопку "Почати". Обрати, для кого призначена виплата (на себе чи дитину), і якщо ви вже є учасником програми "Національний кешбек", підтвердити картку, перевірити дані та надіслати заявку.

Зарахування коштів буде у період до 10 днів. Витратити їх можна до 31 грудня 2025 року включно.

Через "Укрпошту" тисячу можуть отримати пенсіонери віком від 60 років, люди з інвалідністю та всі, хто отримує пенсії та соцвиплати через пошту. Якщо опція подання заявки через "Дію" недоступна, це означає, що вас уже внесли до одержувачів через пошту чи банк.