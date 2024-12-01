Зеленский после запуска "єПідтримки" анонсировал другие программы

В частности, он отметил запуск "єПідтримки", в рамках которой все украинцы могут получить по 1000 гривен. Отметим, за первый день заявки подали свыше 1 млн человек. Деньги можно потратить на оплату товаров и услуг, лекарства, билеты на железную дорогу, книги и так далее.

"Ну и, конечно, программа может стать фактически программой национального доната - если направить эту тысячу в поддержку волонтеров, на нашу оборону", - сказал Зеленский.

По его словам, важно, чтобы правительство контролировало работу всех систем в программе "єПідтримка". "Также правительство должно представить детали других программ поддержки этой зимой и в течение следующего года", - добавил президент.

Что известно о программе "єПідтримка"

Заявку на помощь нужно подать до конца февраля 2025 года через приложение "Дія", отделение "Укрпочты" или банки-партнеры. С 1 декабря 2025 года доступен функционал в "Дія".

Чтобы подать заявку онлайн, нужно в приложении перейти в раздел "Сервисы", выбрать услугу "Национальный кэшбек", затем "Зимняя поддержка" и нажать кнопку "Начать". Выбрать, для кого предназначена выплата (на себя или ребенка), и если вы уже являетесь участником программы "Национальный кэшбек", подтвердить карту, проверить данные и отправить заявку.

Зачисление средств будет в период до 10 дней. Потратить их можно до 31 декабря 2025 включительно.

Через "Укрпочту" тысячу могут получить пенсионеры старше 60 лет, люди с инвалидностью и все, кто получает пенсии и соцвыплаты через почту. Если опция подачи заявки через "Дію" недоступна, это означает, что вас уже внесли в получатели через почту или банк.