Зеленський після удару по полігону ЗСУ покликав Драпатого і Сирського на нараду

"Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору на Дніпровщині. На жаль, є втрати. Загинули наші військові. Мої співчуття всім рідним та близьким", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що це не перший такий удар, коли Україна втрачає людей. Тому він призначив нараду за участі, зокрема, Михайла Драпатого, начальника Генштабу Андрія Гнатова, головкома ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова після його повернення з перемовин у Стамбулі.

"Наші всі бойові хлопці потрібні на фронті - у захисті України. Кожен. І кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені", - заявив глава держави.

