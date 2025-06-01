Зеленський після удару по полігону ЗСУ покликав Драпатого і Сирського на нараду

Президент Володимир Зеленський скликає нараду після російського удару по полігону Сухопутних військ ЗСУ. На неї покликали і Михайла Драпатого, який подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.
"Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору на Дніпровщині. На жаль, є втрати. Загинули наші військові. Мої співчуття всім рідним та близьким", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що це не перший такий удар, коли Україна втрачає людей. Тому він призначив нараду за участі, зокрема, Михайла Драпатого, начальника Генштабу Андрія Гнатова, головкома ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова після його повернення з перемовин у Стамбулі.
"Наші всі бойові хлопці потрібні на фронті - у захисті України. Кожен. І кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені", - заявив глава держави.
Сьогодні, 1 червня, Сухопутні війська ЗСУ повідомили про ракетний удар по розташуванню одного з навчальних підрозділів. За попередніми даними, внаслідок атаки загинули 12 людей, ще понад 60 поранені.
Для з'ясування всіх обставин удару та причин втрат серед військових у командуванні Сухопутних військ створено комісію та призначено службове розслідування.
Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі РБК-Україна розповів, що росіяни вдарили по полігону у Дніпропетровській області. Окупанти застосували балістичну ракету "Іскандер".
Після цього командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що подав рапорт про відставку. Він також уточнив, що трагедія сталася на 239-му полігоні.
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