Зеленский после удара по полигону ВСУ позвал Драпатого и Сырского на совещание

"Сегодня россияне нанесли ракетный удар по учебному лагерю в Днепропетровской области. К сожалению, есть потери. Погибли наши военные. Мои соболезнования всем родным и близким", - сказал президент.

Зеленский отметил, что это не первый такой удар, когда Украина теряет людей. Поэтому он назначил совещание с участием, в частности, Михаила Драпатого, начальника Генштаба Андрея Гнатова, главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова после его возвращения с переговоров в Стамбуле.

"Наши все боевые ребята нужны на фронте - в защите Украины. Каждый. И каждую жизнь мы должны беречь. Все решения, которые для этого нужны, будут приняты", - заявил глава государства.

