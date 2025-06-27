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"Антишахедне" рішення є: Умєров заінтригував секретними розробками проти дронів

П'ятниця 27 червня 2025 13:22
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"Антишахедне" рішення є: Умєров заінтригував секретними розробками проти дронів Фото: Рустем Умєров, голова Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом років Україна продовжує адаптовувати свою оборону для протидії ворожим дронам. Попри посилення обстрілів - "антишахедні" рішення є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони України Рустема Умєрова під час розмови з журналістами.

Як відзначив Умєров, протягом років Україна безперервно працювала над ефективною моделлю протидії "Шахедам". Ворог регулярно змінював алгоритми, але Київ адаптовував тактику у відповідь. Сьогодні є вже десятки технологічних рішень та виробів, які вже застосовуються у бойових умовах.

"Антишахедне" рішення

За словами міністра, попри посилення обстрілів - "антишахедне" рішення вже є й один з цих виробів продемонстрував дуже велику ефективність.

Голова відомства пояснив, що рішення, які приймались на початку війни, з часом втрачали свою ефективність. Серед таких рішень, наприклад, мобільно-вогневі групи, чия ефективність продовжує знижуватись.

Сьогодні ж Україна запроваджує нові розробки - "дрони-перехоплювачі", а також інші інструменти, про які свідомо не розголошується.

Обстріли України з боку Росії

Росія суттєво наростила кількість далекобійних дронів, які щоночі використовує проти України під час війни. Останнім часом нічні атаки перетворилися на систематичну тактику тиску. Наприклад, у ніч на 27 січня запустила проти України 371 засіб повітряного нападу, серед яких було 363 дрони.

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