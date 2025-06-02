Зеленський після саміту у Вільнюсі: будуть нові оборонні пакети та інвестиції в дрони

За словами Зеленського, він обговорював з іноземними лідерами операцію СБУ "Павутина".

Як наголосив глава держави, операція показала, як насправді виглядає сучасна війна і чому так важливо залишатися попереду в технологіях.

"Всі наші спільні інвестиції в виробництво дронів, весь наш спільний досвід на полі бою, все, що ми робимо разом з нашими партнерами - все це посилює Європу. Сьогодні ми погодилися з нашими партнерами щодо декількох спільних рішень, які посилять нашу безпеку навіть більше. Дякую кожному за готовність допомогти. Будуть нові оборонні пакети, нові інвестиції у виробництво української зброї, особливо дронів, - зазначив президент.