Зеленський після саміту у Вільнюсі: будуть нові оборонні пакети та інвестиції в дрони

Найближчим часом україна отримає нові оборонні пакети допомоги від партнерів. Також будутьнові інвестиції у виробництво української зброї, зокрема дронів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції після саміту "Бухарестської дев’ятки" у Вільнюсі.
За словами Зеленського, він обговорював з іноземними лідерами операцію СБУ "Павутина".
Як наголосив глава держави, операція показала, як насправді виглядає сучасна війна і чому так важливо залишатися попереду в технологіях.
"Всі наші спільні інвестиції в виробництво дронів, весь наш спільний досвід на полі бою, все, що ми робимо разом з нашими партнерами - все це посилює Європу. Сьогодні ми погодилися з нашими партнерами щодо декількох спільних рішень, які посилять нашу безпеку навіть більше. Дякую кожному за готовність допомогти. Будуть нові оборонні пакети, нові інвестиції у виробництво української зброї, особливо дронів, - зазначив президент.
Нагадаємо, 1 червня, Служба безпеки України провела операцію "Павутина". Її планували понад півтора року.
Під час операції дрони СБУ атакували одразу кілька російських авіабаз. Безпілотники вразили чотири військові бази: "Бєлая", "Дягилєво", "Оленья" та "Іваново".
Як розповів голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.
Загалом ідеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає 7 млрд доларів.
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