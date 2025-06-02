Зеленский после саммита в Вильнюсе: будут новые оборонные пакеты и инвестиции в дроны

По словам Зеленского, он обсуждал с иностранными лидерами операцию СБУ "Паутина".

Как подчеркнул глава государства, операция показала, как на самом деле выглядит современная война и почему так важно оставаться впереди в технологиях.

"Все наши совместные инвестиции в производство дронов, весь наш совместный опыт на поле боя, все, что мы делаем вместе с нашими партнерами - все это усиливает Европу. Сегодня мы согласились с нашими партнерами по нескольким совместным решениям, которые усилят нашу безопасность даже больше. Спасибо каждому за готовность помочь. Будут новые оборонные пакеты, новые инвестиции в производство украинского оружия, особенно дронов, - отметил президент.