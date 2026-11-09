Зеленський після розмови з Моді: Індія готова допомогти з експортом зерна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського після його спілкування з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Зеленський про мирні ініціативи

Зеленський розповів Моді про ситуацію в дипломатії та підготовку України до переговорів в Абу-Дабі.

"З боку України завжди конструктивний підхід, і потрібна така ж готовність йти на деескалацію від Росії", - каже він.

За словами президента, Моді заявив, що неодноразово говорив російському диктатору Володимиру Путіну про необхідність закінчувати війну проти України.

Розблокування зернового коридору

На думку Зеленського, важливо, щоб Індія знайшла кроки та діалог з іншими лідерами, щоб наблизити кінець війни. Одним із напрямів може бути продовольча безпека.

"Ми обговорили, як Росія блокує експорт зерна в Чорному морі. Індія готова виступити посередником в налагодженні продовольчих коридорів, і розраховуємо на продовження зусиль в цьому напрямі", - повідомив він.



Зеленський зазначив, що Росія має зрозуміти, що від заблокованих морських шляхів страждає як її економіка, так і сотні мільйонів людей в різних країнах.

Україна та Індія домовилися, що команди будуть на звʼязку щодо цих та інших двосторонніх питань.