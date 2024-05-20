Запізнюються на рік. Зеленський різко висловився через затримки військової допомоги Україні

Кожне рішення країн Заходу про військову допомогу Україні приходить із запізненням приблизно на рік. Союзники занадто довго на це наважуються.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, західні союзники занадто довго ухвалюють ключові рішення про військову підтримку України. Зеленський описав доставку допомоги, зокрема, системи ППО, як-от Patriot як "один великий крок уперед, але перед цим два кроки назад". "Кожне рішення, до якого ми, а потім і всі разом, приходимо із запізненням приблизно на рік", - сказав він.