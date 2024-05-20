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Запізнюються на рік. Зеленський різко висловився через затримки військової допомоги Україні

Понеділок 20 травня 2024 20:31
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Запізнюються на рік. Зеленський різко висловився через затримки військової допомоги Україні Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Кожне рішення країн Заходу про військову допомогу Україні приходить із запізненням приблизно на рік. Союзники занадто довго на це наважуються.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, західні союзники занадто довго ухвалюють ключові рішення про військову підтримку України.

Зеленський описав доставку допомоги, зокрема, системи ППО, як-от Patriot як "один великий крок уперед, але перед цим два кроки назад".

"Кожне рішення, до якого ми, а потім і всі разом, приходимо із запізненням приблизно на рік", - сказав він.

Затримки під час постачання Україні військової допомоги

Країни Заходу беруть активну участь у військовій підтримці України, при цьому багато рішень ухвалюються місяцями. Також не всі країни Заходу оперативно ухвалюють рішення про виділення коштів на військову допомогу Україні.

Наприклад, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що через багатомісячну затримку схвалення допомоги Україні в Конгресі Київ втратив частину українських територій на сході країни, зокрема Авдіївку в Донецькій області.

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