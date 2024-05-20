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Зеленский после разговора с Сырским о ситуации на фронте: везде сохраняем контроль

Украина, Понедельник 20 мая 2024 21:55
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Зеленский после разговора с Сырским о ситуации на фронте: везде сохраняем контроль Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 20 мая, обсуждал ситуацию в Донецкой и Харьковской областях с главкомом ВСУ Александром Сирским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

По словам президента, везде украинские военные сохраняют контроль.

"Российские убийцы активно применяют управляемые авиабомбы - и в районах города Часов Яр, и на Покровском направлении, и в районе Липцев в Харьковской области, и в других местах боев", - заявил президент.

Также он уточнил, что это снова и снова возвращает к потребности в ПВО - в дополнительных системах защиты, которые могли бы существенно уменьшить сложности для наших воинов и угрозу для наших городов и общин.

Защита Харькова и Сум

Президент сказал, что это также касается подготовки перехода наших Воздушных сил на новые боевые самолеты.

"К сожалению, в этих двух задачах оперативности свободному миру до сих пор не хватает. Но имеем все же перспективу и перспективную работу с несколькими партнерами и делаем все, чтобы как можно быстрее наступил тот день, когда сможем добавить силы Patriot нашим восточным областям, нашим городам, таким как Харьков, таким как Сумы и другие", - сказал он.

Президент поблагодарил всех партнеров, которые понимают эту потребность и ее значение - реальную стратегическую силу ПВО в этой войне.

Ситуация на фронте

Украинские войска сдерживают натиск российских военных практически по всей линии фронта. При этом ВСУ не хватает оружия для полноценного отпора оккупантам.

Зеленский сегодня заявил, что каждое решение стран Запада о военной помощи Украине приходит с опозданием примерно на год.

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