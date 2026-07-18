Зеленський зібрав на нараду генералів: всі деталі розмови

Деталі переговорів та ситуація на фронті

Глава держави разом із заступником керівника ОП України Павлом Палісою продовжив серію зустрічей із керівниками корпусів, які тримають оборону на найбільш інтенсивних ділянках фронту.

На зв'язку були командири шести армійських та десантно-штурмових корпусів - Дмитро Волошин, Артем Богомолов, Олексій Майстренко, Євген Ласійчук, Святослав Заїць та Ярослав Сидоров.

Учасники обговорили характер бойових дій на Словʼянському, Покровському, Олександрівському, Харківському та інших складних напрямках.

Окрему увагу приділили програмі справедливого розподілу особового складу для бойових бригад, яка працює з грудня та вже довела свою ефективність.

"Обговорили необхідне постачання зброї та засобів для ведення бойових дій, реалізації ротацій, захисту нашої логістики й знищення логістики росіян. Потрібно більше далекобійної артилерії - снарядів 155-го калібру", - наголосив Володимир Зеленський.

За словами президента, пріоритетом для військ залишається збільшення постачання наземних роботизованих комплексів (НРК). Владу та виробників залучать до створення додаткових засобів для ударів на середню дистанцію (мідлстрайків).

Фото: Зеленський обговорив ситуацію на фронті з командирами корпусів (t.me/V_Zelenskiy_official)

Пропозиції командирів

Під час розмови керівники корпусів озвучили конкретні технічні та стратегічні кроки для покращення оборони.

"Особливо хочу подякувати бригадному генералу Волошину за пропозиції по масштабуванню в корпусах тієї роботи, яка вже дає результати на рівні бригад, по доопрацюванню засобів і власному виробництву", - зазначив глава держави.

Він також відзначив доповідь генерала Майстренка щодо вирішення технічних проблем на його напрямку та чітке бачення кроків забезпечення військ від генерала Сидорова.