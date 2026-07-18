Зеленский собрал на совещание генералов: все детали разговора

Детали переговоров и ситуация на фронте

Глава государства вместе с заместителем руководителя ОП Украины Павлом Палисой продолжил серию встреч с руководителями корпусов, держащих оборону на наиболее интенсивных участках фронта.

На связи были командиры шести армейских и десантно-штурмовых корпусов - Дмитрий Волошин, Артем Богомолов, Алексей Майстренко, Евгений Ласийчук, Святослав Заиц и Ярослав Сидоров.

Участники обсудили характер боевых действий на Славянском, Покровском, Александровском, Харьковском и других сложных направлениях.

Отдельное внимание было уделено программе справедливого распределения личного состава для боевых бригад, которая работает с декабря и уже доказала свою эффективность.

"Обсудили необходимые поставки оружия и средств для ведения боевых действий, реализации ротаций, защиты нашей логистики и уничтожения логистики россиян. Нужно больше дальнобойной артиллерии - снарядов 155 калибра", - подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам президента, приоритетом для войск остается увеличение поставок наземных роботизированных комплексов (НРК). Власть и производители будут привлечены к созданию дополнительных средств для ударов на среднюю дистанцию (мидлстрайков).

Фото: Зеленский обсудил ситуацию на фронте с командирами корпусов (t.me/V_Zelenskiy_official)

Предложения командиров

Во время разговора руководители корпусов озвучили конкретные технические и стратегические шаги по улучшению обороны.

"Особенно хочу поблагодарить бригадного генерала Волошина за предложения по масштабированию в корпусах той работы, которая уже дает результаты на уровне бригад, по доработке средств и собственному производству", - отметил глава государства.

Он также отметил доклад генерала Майстренко о решении технических проблем на его направлении и ясное видение шагов обеспечения войск от генерала Сидорова.