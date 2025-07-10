Зеленський після розмов із Трампом: є всі сигнали для відновлення допомоги Україні

Після конструктивних перемовин з американським президентом Дональдом Трампом Україна отримала всі необхідні політичні сигнали щодо відновлення постачання допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час розмови з представниками українських та іноземних медіа.
"Важливо, що у нас після дуже конструктивних і позитивних розмов з президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги", - наголосив лідер.
За його словами, тепер команди обох сторін працюють над тим, аби постачання надходило вчасно.
"Тепер на рівні команд ми працюємо над тим, щоб в Україну все надходило вчасно. Про все це ми домовилися", - додав Зеленський.
Зауважимо, що з 2 липня Україна не отримувала від США військову допомогу.
Спочатку Білий дім підтвердив інформацію щодо припинення постачань, але коли розгорнувся скандал, змушений був пояснити, що рішення тимчасове і було зроблено для перевірки запасів зброї на американських складах.
Постачання почали відновлювати після того, як президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський 4 липня провели телефонну розмову.
За підсумками розмови Трамп навіть зазначив, що російський диктатор Володимир Путін відповідальний за численні вбивства людей, а також не виключив передачі Україні ще однієї одиниці ЗРК Patriot.
На одній з пресконференцій для американських журналістів Трамп заявив, що не думав над тим, хто відповідальний за припинення постачань Україні.
За даними ЗМІ, рішення ухвалив міністр оборони США Піт Гегсет. Причому він начебто не поінформував про це ані Трампа, ані Конгрес.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.