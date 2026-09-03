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Зеленський після перестрілки силовиків у Києві анонсував звільнення в СБУ та ГУР

20:29 03.09.2026 Чт
2 хв
Президент назвав дію силовиків неприпустимою
aimg Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com_zelenskyy.official)

В СБУ та ГУР відбудуться звільнення заступників керівників на тлі розслідування подій, пов'язаних із цими відомствами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Перевірки та кадрові рішення

Глава держави зазначив, що вже провели розмову з генеральним прокурором Русланом Кравченком щодо ситуації навколо СБУ та ГУР МО.

Наразі у цій справі вже вручили дві підозри, а правоохоронці перевіряють усі обставини подій від самого їх початку.

За словами президента, за результатами службового розслідування буде надана належна оцінка діям керівників обох відомств.

"Вже є кадрові рішення по обох структурах. Будуть звільнені заступники керівників, які повинні відповідати за цю ситуацію. Цілком справедливо обидві структури повинні відповідати", - підкреслив Володимир Зеленський.

Президент також додав, що обидва відомства діяли у спосіб, який є неприпустимим, і наголосив на важливості встановлення правди для уникнення подібних ситуацій у майбутньому.

Що відомо про перестрілку силовиків у Києві

Нагадаємо, 2 вересня в соціальних мережах поширилася інформація про те, що в Києві сталася стрілянина за участю силовиків. На місце події одразу прибули спецслужби для з'ясування обставин.

Згодом правоохоронці повідомили про підозри військовослужбовцю ГУР та співробітнику СБУ, які могли бути причетні до резонансного інциденту.

Також у межах розслідування подій перевіряють обставини зникнення Каплунова.

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Володимир ЗеленськийСлужба безпеки УкраїниГУРКиїв