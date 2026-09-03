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Зеленский после перестрелки силовиков в Киеве анонсировал увольнение в СБУ и ГУР

20:29 03.09.2026 Чт
2 мин
Президент назвал действие силовиков недопустимым
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)

В СБУ и ГУР состоятся увольнения заместителей руководителей на фоне расследования событий, связанных с этими ведомствами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Проверки и кадровые решения

Глава государства отметил, что уже провели разговор с генеральным прокурором Русланом Кравченко о ситуации вокруг СБУ и ГУР МО.

По этому делу уже вручили два подозрения, а правоохранители проверяют все обстоятельства событий с самого начала.

По словам президента, по результатам служебного расследования будет дана надлежащая оценка действиям руководителей обоих ведомств.

"Уже есть кадровые решения по обеим структурам. Будут уволены заместители руководителей, которые должны отвечать за эту ситуацию. Совершенно справедливо обе структуры должны отвечать", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что оба ведомства действовали способом, который является недопустимым, и отметил важность установления правды во избежание подобных ситуаций в будущем.

Что известно о перестрелке силовиков в Киеве

Напомним, 2 сентября в социальных сетях распространилась информация о том, что в Киеве произошла стрельба с участием силовиков. На место происшествия сразу прибыли спецслужбы для выяснения обстоятельств.

Впоследствии правоохранители сообщили о подозрениях военнослужащему ГУР и сотруднику СБУ, которые могли быть причастны к резонансному инциденту.

Также в рамках расследования происшествий проверяют обстоятельства исчезновения Каплунова.

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