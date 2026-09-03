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Перестрілка у Києві: бійці СБУ та ГУР отримали підозри, зникнення Каплунова розслідують

19:10 03.09.2026 Чт
2 хв
Стрілянина між силовиками у Києві викликала резонанс
aimg Іван Носальський
Перестрілка у Києві: бійці СБУ та ГУР отримали підозри, зникнення Каплунова розслідують Фото: Руслан Кравченко, генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Правоохоронці повідомили про підозри військовому ГУР та співробітнику СБУ, які могли бути причетні до резонансної перестрілки у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокурора України Руслана Кравченка в Telegram.

Підозри силовикам

Кравченко зазначив, що за фактом застосування вогнепальної зброї підозри отримали:

  • співробітник СБУ - за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень);
  • військовослужбовець ГУР МО України - за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

У рамках кримінального провадження призначено комплекс експертиз. Вони повинні встановити всі обставини застосування зброї, походження слідів пострілів та вивчити речові докази, вилучені з місця події.

Кравченко зазначив, зараз головне завдання - встановити факти, перевірити дії та заяви всіх учасників конфлікту.

Зникнення Каплунова

За словами генпрокурора, зникнення заступника командира РДК Степана Каплунова розслідують у рамках окремої справи, яку порушили 1 вересня.

"Встановлюємо повну картину того, що сталося: осіб, причетних до його зникнення, мотиви їх дій, маршрут переміщення та інші обставини", - наголосив Кравченко.

Стрілянина у Києві

Нагадаємо, вчора, 2 вересня, на вулиці Юрія Шумського у Києві стався конфлікт між військовослужбовцями ГУР та співробітниками СБУ, внаслідок якого були постраждалі.

Інцидент стався після зникнення заступника командира РДК Степана Каплунова. За однією з версій, його "викрали" співробітники СБУ.

При цьому Служба безпеки стверджує, що їй вдалося "запобігти теракту", в рамках якого ФСБ планувала ліквідувати на території України одного з російських опозиціонерів.

Джерела РБК-Україна повідомили, що саме Каплунова підозрювали у підготовці цього теракту.

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Київ Служба безпеки України Генпрокурор ГУР
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