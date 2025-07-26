Зеленський після нічної атаки РФ: не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари

У ніч на 26 липня російська армія завдала чергового комбінованого удару по території України. Під вогнем опинилися Сумська, Харківська та Дніпропетровська області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.
Було задіяно ракети, зокрема балістичні, а також ударні дрони.
За словами президента України Володимира Зеленського, ворог атакував одразу кілька регіонів на сході та в центрі країни.
Постраждали мирні мешканці - є загиблі та поранені. Президент висловив співчуття родинам загиблих.
Оперативно відреагували підрозділи ДСНС – рятувальники одразу вирушили на місця влучань.
Зеленський наголосив, що жодної "тиші у відповідь" бути не може. Українські далекобійні дрони регулярно завдають ударів по цілях у тилу РФ.
"Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки", – заявив Зеленський.
За його словами, саме точні удари українських дронів і щоденні дії Сил оборони є тим фактором, який здатен наблизити мир.
У ніч на 26 липня Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши різні типи озброєння - від керованих авіабомб до "Шахедів".
Найбільше постраждав Харків, по якому ворог здійснив понад 20 ударів. Внаслідок повторної атаки по місцях уже прибулих рятувальників, поранення отримали п’ятеро людей, зокрема троє співробітників ДСНС.
Мер Ігор Терехов наголосив, що удари по тих, хто рятує містян, - це свідомий тероризм. Наразі в Київському районі триває ліквідація семи пожеж.
Пошкоджено житло, підприємства та міську інфраструктуру. Крім Харкова, під вогнем опинилися також Дніпро, Кам’янське, Запоріжжя та Шостка.
Детальніше про те, в якій послідовності відбувалася атака - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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