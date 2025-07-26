Зеленський після нічної атаки РФ: не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари

Було задіяно ракети, зокрема балістичні, а також ударні дрони.

За словами президента України Володимира Зеленського, ворог атакував одразу кілька регіонів на сході та в центрі країни.

Постраждали мирні мешканці - є загиблі та поранені. Президент висловив співчуття родинам загиблих.

Оперативно відреагували підрозділи ДСНС – рятувальники одразу вирушили на місця влучань.

Зеленський наголосив, що жодної "тиші у відповідь" бути не може. Українські далекобійні дрони регулярно завдають ударів по цілях у тилу РФ.

"Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки", – заявив Зеленський.

За його словами, саме точні удари українських дронів і щоденні дії Сил оборони є тим фактором, який здатен наблизити мир.