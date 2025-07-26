Зеленский после ночной атаки РФ: не может быть никакой тишины в ответ на такие удары

Были задействованы ракеты, в том числе баллистические, а также ударные дроны.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг атаковал сразу несколько регионов на востоке и в центре страны.

Пострадали мирные жители - есть погибшие и раненые. Президент выразил соболезнования семьям погибших.

Оперативно отреагировали подразделения ГСЧС - спасатели сразу отправились на места попаданий.

Зеленский подчеркнул, что никакой "тишины в ответ" быть не может. Украинские дальнобойные дроны регулярно наносят удары по целям в тылу РФ.

"Российские военные предприятия, российская логистика, российские аэропорты должны чувствовать, что российская же война имеет для них реальные последствия", - заявил Зеленский.

По его словам, именно точные удары украинских дронов и ежедневные действия Сил обороны являются тем фактором, который способен приблизить мир.