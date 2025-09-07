ua en ru
Зеленський після масованої атаки РФ: світ має змусити Кремль зупинитися

Україна, Неділя 07 вересня 2025 10:26
Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Нові удари Російської Федерації по українських містах є свідомим злочином Кремля та спробою затягнути війну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський написав у Telegram.

"Такі вбивства зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, - свідомий злочин і затягування війни", - написав Зеленський.

Він нагадав, що у Вашингтоні не раз лунали заяви про можливі санкції у разі відмови від переговорів. А також наголосив на необхідності виконати всі домовленості, досягнуті в Парижі.

Президент підкреслив, що Україна розраховує на реалізацію всіх рішень, які стосуються посилення протиповітряної оборони. Адже кожна додаткова система "рятує цивільних від цих підлих ударів".

"Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати, потрібна лише політична воля. Дякую всім, хто допомагає", - підкреслив він.

Масований обстріл України 7 вересня

Нагадаємо, що цієї ночі ворог завдав рекордного удару по містам України. Протягом ночі росіяни запустили понад 800 ударних дронів та ракети різних типів.

Під ударом були Кременчук, Дніпро, Одеса, Київ, Кривий Ріг та низка інших міст України.

Також Зеленський повідомив, що декілька російських дронів перетнули кордон України та Білорусі.

Детально про те, що наразі відомо про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Володимир Зеленський Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака Російська Федерація
