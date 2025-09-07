ua en ru
Вс, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский после массированной атаки РФ: мир должен заставить Кремль остановиться

Украина, Воскресенье 07 сентября 2025 10:26
UA EN RU
Зеленский после массированной атаки РФ: мир должен заставить Кремль остановиться Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Новые удары Российской Федерации по украинским городам являются сознательным преступлением Кремля и попыткой затянуть войну.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram.

"Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, - сознательное преступление и затягивание войны", - написал Зеленский.

Он напомнил, что в Вашингтоне не раз звучали заявления о возможных санкциях в случае отказа от переговоров. А также отметил необходимость выполнить все договоренности, достигнутые в Париже.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на реализацию всех решений, касающихся усиления противовоздушной обороны. Ведь каждая дополнительная система "спасает гражданских от этих подлых ударов".

"Мир может заставить кремлевских преступников перестать убивать, нужна только политическая воля. Спасибо всем, кто помогает", - подчеркнул он.

Массированный обстрел Украины 7 сентября

Напомним, что этой ночью враг нанес рекордный удар по городам Украины. В течение ночи россияне запустили более 800 ударных дронов и ракеты различных типов.

Под ударом были Кременчуг, Днепр, Одесса, Киев, Кривой Рог и ряд других городов Украины.

Также Зеленский сообщил, что несколько российских дронов пересекли границу Украины и Беларуси.

Подробно о том, что сейчас известно о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине Атака дронов Ракетная атака Российская Федерация
Новости
Россия выпустила по Украине рекордные 810 дронов и 13 ракет: как отработала ПВО
Россия выпустила по Украине рекордные 810 дронов и 13 ракет: как отработала ПВО
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России