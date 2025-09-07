Зеленский после массированной атаки РФ: мир должен заставить Кремль остановиться
Новые удары Российской Федерации по украинским городам являются сознательным преступлением Кремля и попыткой затянуть войну.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский написал в Telegram.
"Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, - сознательное преступление и затягивание войны", - написал Зеленский.
Он напомнил, что в Вашингтоне не раз звучали заявления о возможных санкциях в случае отказа от переговоров. А также отметил необходимость выполнить все договоренности, достигнутые в Париже.
Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на реализацию всех решений, касающихся усиления противовоздушной обороны. Ведь каждая дополнительная система "спасает гражданских от этих подлых ударов".
"Мир может заставить кремлевских преступников перестать убивать, нужна только политическая воля. Спасибо всем, кто помогает", - подчеркнул он.
Массированный обстрел Украины 7 сентября
Напомним, что этой ночью враг нанес рекордный удар по городам Украины. В течение ночи россияне запустили более 800 ударных дронов и ракеты различных типов.
Под ударом были Кременчуг, Днепр, Одесса, Киев, Кривой Рог и ряд других городов Украины.
Также Зеленский сообщил, что несколько российских дронов пересекли границу Украины и Беларуси.
