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Не після фото з прапором. Маляр пояснила, коли населені пункти вважаються звільненими

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Україна, Четвер 10 листопада 2022 18:48
Не після фото з прапором. Маляр пояснила, коли населені пункти вважаються звільненими Фото: В Міноборони пояснили, коли населені пункти вважаються звільненими (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Населений пункт вважається звільненим коли виконані дві умови. Збройні сили України мають закріпитись та провести стабілізаційні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі національного телемарафону.

"Що таке звільнення певного населеного пункту? У нас це зазвичай сприймають, якщо є прапор, якщо військові сфотографували прапор, то значить, що звільнили", - заявила Маляр.

За її словами, остаточно про звільнення можна говорити, коли ЗСУ там закріпилися і здійснили стабілізаційні заходи.

"Тому тут (у Снігурівці - ред.) можна сказати, що частина зроблена, а частина поки не зроблена. Тому поки офіційно Генштаб не заявляє", - додала заступник міністра оборони.

Нагадаємо, що українські військові повідомили про звільнення Снігурівки (Миколаївська область). Наші бійці опублікували відео з населеного пункту.

Як раніше пояснювали експерти, звільнення Снігурівки є важливим для наших військових. Адже вихід на цей плацдарм відкриває ЗСУ рух в бік Херсона.

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