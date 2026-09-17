Зеленський заявив про збиття реактивного "Шахеда" новим перехоплювачем

Випробування перехоплювачів

Під час доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого було відзначено черговий позитивний результат застосування українських розробок.

"Важливо, що є ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних "Шахедів": було збиття", - повідомив президент.

Він подякував розробникам та українським воїнам, а також наголосив, що виробництво таких засобів будуть масштабувати.

За словами глави держави, Україна крок за кроком знаходить відповіді на російські загрози, створює власні засоби тиску на противника та готує нові активні й далекобійні операції.

Ситуація на фронті та відзначення воїнів

Зеленський також відзначив роботу підрозділів, які виконують бойові завдання на передовій:

Донеччина - спостерігається необхідна для ЗСУ динаміка;

Купʼянський напрямок - українські сили готують посилення;

Олександрівський напрямок - триває системне знищення позицій окупантів.

"На особливу нашу вдячність за підсумками цих днів заслуговують 82-га та 95-та окремі десантно-штурмові бригади. Пишаємося вами, воїни!" - підкреслив президент.