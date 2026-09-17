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Зеленский заявил о сбитии реактивного "Шахеда" новым перехватчиком

17:32 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)

В Украине успешно опробовали новые средства перехвата против реактивных беспилотников типа "Шахед" и готовят усиление военных позиций по ключевым направлениям фронта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Испытания перехватчиков

В ходе доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого был отмечен очередной положительный результат применения украинских разработок.

"Важно, что есть еще один положительный результат испытаний перехватчиков против реактивных "Шахедов": было сбито", - сообщил президент.

Он поблагодарил разработчиков и украинских воинов, а также подчеркнул, что производство таких средств будут масштабировать.

По словам главы государства, Украина шаг за шагом находит ответы на российские угрозы, создает собственные средства давления на противника и готовит новые активные и дальнобойные операции.

Ситуация на фронте и празднование воинов

Зеленский также отметил работу подразделений, выполняющих боевые задания на передовой:

  • Донетчина - наблюдается необходимая для ВСУ динамика;
  • Купянское направление - украинские силы готовят усиление;
  • Александровское направление - продолжается системное уничтожение позиций окупантов.

"Особой нашей благодарности по итогам этих дней заслуживают 82-я и 95-я отдельные десантно-штурмовые бригады. Гордимся вами, воины!" - подчеркнул президент.

Атаки РФ и состояние украинской авиации

Напомним, что войска РФ продолжают наносить массированные воздушные удары по территории Украины.

В частности, во время одной из последних ночных атак кафиры выпустили разнотипные ракеты и дроны, из которых силы ПВО обезвредили 131 враждебную цель.

В то же время, украинские силы противовоздушной обороны и авиация вынуждены работать в условиях ограниченных ресурсов.

Как сообщил один из пилотов, украинские F-16 вынуждены экономить боеприпасы и во время отдельных миссий сбивать воздушные цели с помощью бортовых пушек из-за дефицита ракет.

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