Усі ракети прорвалися: як ППО відбивала масовану атаку РФ

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Минулої ночі російські окупанти атакували Україну різними типами ракет і дронів. Загалом сили ППО знешкодили 131 ворожу ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.