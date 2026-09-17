Усі ракети прорвалися: як ППО відбивала масовану атаку РФ
Минулої ночі російські окупанти атакували Україну різними типами ракет і дронів. Загалом сили ППО знешкодили 131 ворожу ціль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Чим РФ атакувала Україну 17 вересня:
- протикорабельними ракетами "Онікс" із Курської області;
- балістичними ракетами "Іскандер- М"/С-400/KN-23 із Брянської і Воронезької областей;
- 4 крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Каспійського моря;
- 10 "Бандероль"/"Дань-Т" з повітряного простору акваторії Азовського моря;
- 157 ударними БпЛА типу Shahed (більша половина - реактивні) та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Як уточнили в ПС ЗСУ, ключові напрямки удару цього разу - Київська, Запорізька та Одеська області.
До відбиття повітряного нападу ворога були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Згідно з останніми даними, станом на 08:00, сили ППО встигли знешкодити 131 ціль:
- 7 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 124 БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.
Також Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 36 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликали захисники неба.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українські винищувачі F-16 змушені заощаджувати ракети та під час окремих місій.
Також ми писали, що Україна та Євросоюз будуть працювати над спільною системою ППО.