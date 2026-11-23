"Взірцева наша українська операція у відповідь на російську війну", - написав президент. Він подякував воїнам СБУ та Сил оборони, які брали участь у завданнях.

"Вчора й сьогодні детально отримував доповіді щодо кроків в операції - визначені цілі досягнуті", - додав Зеленський.

Що відомо про операцію

За словами президента, операція відбулась поблизу берегів Лівії. Воїни використали сім морських дронів українського виробництва. У СБУ уточнили, що це відбулося біля порту Бенгазі.

Дрони доправили на місце і спустили на воду з так званого "материнського судна". За даними СБУ, противник намагався знищити їх з повітря, води й суходолу, але катери виявили цілі та уразили їх.

Зеленський зазначив, що затоплений - один із найновіших кораблів РФ. Його прийняли на озброєння у 2023 році, вже під час повномасштабної війни.

У СБУ розповіли, що це багатоцільовий корвет проєкту 20380 з бортовим номером 734. Він входив до складу військово-морського флоту РФ і був приписаний до Чорноморського флоту.

На борту корвета був багатофункціональний вертоліт Ка-27. Він також пішов на дно.

Друга ціль - суховантаж MV ANGARA

Другою ціллю, за словами Зеленського, став російський суховантаж MV ANGARA, який ворог використовував для перевезення зброї. "Результат - уражено", - написав він.

У СБУ додали, що судно має номер IMO 9179842 і перебуває під санкціями. Його використовували для військової логістики РФ, зокрема в межах так званих "Сирійського" та "Лівійського експресу". Корвет "Меркурій" регулярно супроводжував ворожі морські конвої, зокрема охороняв цей суховантаж.

Обидва судна були законними військовими цілями, наголосили у СБУ, оскільки безпосередньо працювали на воєнні спроможності РФ.

"Сили оборони України вкотре продемонстрували, що російський військовий флот та його логістика не мають безпечних маршрутів навіть далеко за межами Чорного моря", - йдеться в повідомленні СБУ.

"Продовжуємо операції у визначених акваторіях. Відповідаємо Росії на агресію. Розвиваємо українську зброю", - підсумував президент.

Нагадаємо, 22 листопада Naval News писало, що корвет "Меркурій" майже напевно знищено після потужного вибуху та пожежі в порту Бенгазі, де судно стояло кілька днів.

У публікації зазначали, що за низкою вдалих атак на пов'язані з Росією судна в Середземному морі стоїть Україна.

Як повідомляло РБК-Україна, агентство Associated Press писало, що удар по базі в Бенгазі могли завдати українські дрони.

За даними двох місцевих військових, два безпілотники влучили в корабель.