"Образцовая наша украинская операция в ответ на российскую войну", - написал президент. Он поблагодарил воинов СБУ и Сил обороны, участвовавших в задачах.

"Вчера и сегодня подробно получал доклады по шагам в операции - определенные цели достигнуты", - добавил Зеленский.

Что известно об операции

По словам президента, операция прошла у берегов Ливии. Воины использовали семь морских дронов украинского производства. В СБУ уточнили, что это произошло у порта Бенгази.

Дроны доставили на место и спустили на воду из так называемого "материнского судна". По данным СБУ, противник пытался уничтожить их из воздуха, воды и суши, но катера обнаружили цели и поразили их.

Зеленский отметил, что затопленный - один из новейших кораблей РФ. Его приняли на вооружение в 2023 году уже во время полномасштабной войны.

В СБУ рассказали, что это многоцелевой корвет проекта 20380 года с бортовым номером 734. Он входил в состав военно-морского флота РФ и был приписан к Черноморскому флоту.

На борту корвета находился многофункциональный вертолет Ка-27. Он также пошел ко дну.

Вторая цель - сухогруз MV ANGARA

Второй целью, по словам Зеленского, стал российский сухогруз MV ANGARA, который враг использовал для перевозки оружия. "Результат - поражен", - написал он.

В СБУ добавили, что судно имеет номер IMO 9179842 и находится под санкциями. Его использовали для военной логистики РФ, в частности, в пределах так называемых "Сирийского" и "Ливийского экспресса". Корвет "Меркурий" регулярно сопровождал вражеские морские конвои, в том числе охранял этот сухогруз.

Оба судна были законными военными целями, отметили в СБУ, поскольку непосредственно работали на военные возможности РФ.

"Силы обороны Украины в очередной раз продемонстрировали, что у российского военного флота и его логистики нет безопасных маршрутов даже далеко за пределами Черного моря", - говорится в сообщении СБУ.

"Продолжаем операции в определенных акваториях. Отвечаем России на агрессию. Развиваем украинское оружие", - подытожил президент.

Напомним, 22 ноября Naval News писало, что корвет "Меркурий" почти наверняка уничтожен после мощного взрыва и пожара в порту Бенгази, где судно стояло несколько дней.

В публикации отмечалось, что за рядом удачных атак на связанные с Россией суда в Средиземном море стоит Украина.

Как сообщало РБК-Украина, агентство Associated Press писало, что удар по базе в Бенгази могли нанести украинские дроны.

По данным двух местных военных, два беспилотника попали в корабль.