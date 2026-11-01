Зеленський підтвердив ураження комбінату "Каменський" у Ростовській області РФ

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня ЗСУ уразили комбінат "Каменський" у Ростовській області РФ за допомогою ударних безпілотників і ракет "Нептун". За даними Генштабу, на підприємстві загорівся склад готової продукції, а чотири виробничі цехи зазнали пошкоджень.

Водночас Україна працює над збільшенням дальності ураження та планує масштабувати підрозділи, які виконують далекобійні удари по території РФ.