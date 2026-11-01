Зеленский подтвердил поражение комбината "Каменский" в Ростовской области

Напомним, в ночь на 31 октября ВСУ поразили комбинат "Каменский" в Ростовской области РФ с помощью ударных беспилотников и ракет "Нептун". По данным Генштаба, на предприятии загорелся склад готовой продукции, а четыре производственных цеха получили повреждения.

В то же время , Украина работает над увеличением дальности поражения и планирует масштабировать подразделения, выполняющие дальнобойные удары по территории РФ.