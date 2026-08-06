Зеленський підтвердив удари по НПЗ на відстані понад 1300 км та флоту РФ

Українські дрони уразили два НПЗ в Ярославлі та Башкортостані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського та Генерального штабу ЗСУ .

Які НПЗ уразили Сили оборони

Українські військові відпрацювали одразу по двох нафтопереробних заводах у глибині Росії.

У Башкортостані пошкоджено НПЗ "Башнефть-Новойл".

У Ярославській області - майже за 700 кілометрів від кордону з Україною - уражено НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

Удари в акваторії Чорного моря

Крім наземних цілей, Сили оборони відповіли на російську агресію і на морі.

Уражено два військові сторожові катери та судна тіньового флоту, які РФ використовує для обходу санкцій.

"Дякую всім воїнам Сил оборони, які системно розвивають нашу далекобійність і цим посилюють шанси на дипломатію. Росія повинна обрати мир", - написав президент.

Деталі ударів по НПЗ від Генштабу

Генеральний штаб Збройних сил України уточнив подробиці ударів по нафтопереробних заводах Росії. Атаки відбулись 5 серпня та в ніч на 6 серпня.

По НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі удар завдали в ніч на 6 серпня. На території підприємства зафіксовано влучання та пожежу - військові підтвердили три осередки займання. Масштаби збитків уточнюються.

По НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфі удар завдали 5 серпня. За попередньою інформацією, уражено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного риформінгу Л-35-11/1000.

На підприємстві також спалахнула пожежа.

Знищено ретранслятори для керування ударними дронами

Крім НПЗ, Сили оборони уразили два наземні ретранслятори, які росіяни використовували для управління ударними безпілотниками типу "Герань" та "Гербера".

Один ретранслятор знищено в районі Залізного Порту на Херсонщині.

Другий - поблизу Оленівки в окупованому Криму.

Ці об'єкти забезпечували стійкий зв'язок для керування дронами, якими Росія атакує територію України.

Нагадаємо, вранці 6 серпня безпілотники атакували Ярославль, де на нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.