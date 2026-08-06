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Зеленский подтвердил удары по НПЗ на расстоянии более 1300 км и флоту РФ

10:48 06.08.2026 Чт
2 мин
Какие именно объекты поразили Силы обороны в этот раз?
aimg Елена Чупровская
Зеленский подтвердил удары по НПЗ на расстоянии более 1300 км и флоту РФ Фото: подтверждено несколько очагов возгорания на НПЗ (t.me/GeneralStaffZSU)
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Украинские дроны поразили два НПЗ в Ярославле и Башкортостане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского и Генерального штаба ВСУ.

Какие НПЗ поразили Силы обороны

Украинские военные отработали сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в глубине России.

  • В Башкортостане поврежден НПЗ "Башнефть-Новойл".
  • В Ярославской области - почти в 700 километрах от границы с Украиной - поражен НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

Удары в акватории Черного моря

Помимо наземных целей Силы обороны ответили на российскую агрессию и на море.

Поражены два военных сторожевых катера и суда теневого флота, которые РФ использует для обхода санкций.

"Благодарю всех воинов Сил обороны, которые системно развивают нашу дальнобойность и этим усиливают шансы на дипломатию. Россия должна выбрать мир", - написал президент.

Детали ударов по НПЗ от Генштаба

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уточнил подробности ударов по нефтеперерабатывающим заводам России. Атаки прошли 5 августа и в ночь на 6 августа.

По НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле удар нанесли в ночь на 6 августа. На территории предприятия зафиксированы попадания и пожар - военные подтвердили три очага возгорания. Масштабы ущерба уточняются.

По НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфе удар нанесли 5 августа. По предварительной информации, поражена комбинированная технологическая установка и установка каталитического риформинга Л-35-11/1000.

На предприятии также разгорелся пожар.

Уничтожены ретрансляторы для управления ударными дронами

Кроме НПЗ, Силы обороны поразили два наземных ретранслятора, которые россияне использовали для управления ударными беспилотниками типа "Герань" и "Гербера".

  • Один ретранслятор уничтожен в районе Железного Порта Херсонской области.
  • Второй - вблизи Еленовки в оккупированном Крыму.

Эти объекты обеспечивали устойчивую связь для управления дронами, которыми Россия атакует территорию Украины.

Напомним, утром 6 августа беспилотники атаковали Ярославль, где на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар .

Губернатор региона еще ночью сообщал о беспилотной опасности, а движение транспорта в сторону Москвы на время перекрывали.

Между тем, аналитики фиксируют, что экономика России второй год подряд стабильно замедляется из-за санкций и ударов по нефтяной отрасли.

Прогноз Центробанка РФ на 2026 год допускает рост ВВП всего на 0-1%.

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