UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський підтвердив, що Україна зламала систему оповіщення Росії у відповідь на кібератаку

05:06 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна зламала російську систему екстрених сповіщень у відповідь на кібератаку РФ. Перед цим українські користувачі отримали фейкові попередження про ядерну загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського ведучій PBS News Амні Наваз.

У неділю, 1 листопада, українська влада повідомила про фейкові попередження в мобільному застосунку екстрених сповіщень. Користувачі отримали повідомлення про неминучу ядерну загрозу.

Роботу системи тимчасово призупиняли, нині вона знову працює. Кібератаки на застосунки оповіщення збіглися із завершенням обмеженого перемир'я.

Зеленський підтвердив, що атака на російську систему стала відповіддю на дії Москви.

"Ми лише відповідаємо на їхні атаки", - наголосив президент.

За його словами, Росія атакувала українську систему, і це була саме кібератака. Коли стало зрозуміло, що удар спрямований проти цивільних, Україна вирішила відповісти.

У понеділок, 2 листопада, російська влада заявила, що хакери отримали доступ до їхнього мобільного застосунку екстрених сповіщень. Через нього користувачам розіслали фейкові тривоги.

Збій стався ввечері 1 листопада, коли застосунок "Повітряна тривога" перестав працювати. Тоді ж на сайті з мапою тривог уся Україна стала червоною. Там також з'явилися повідомлення про нібито вуличні бої, хімічну та радіаційну небезпеку в Києві.

Згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна підтвердив злам застосунку. За його словами, жодної з цих загроз насправді не було.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийПовітряна тривогаКібератака