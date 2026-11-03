Зеленский подтвердил, что Украина взломала систему оповещения России в ответ на кибератаку

Украина взломала российскую систему экстренных уведомлений в ответ на кибератаку РФ. Перед этим украинские пользователи получили фейковые предупреждения о ядерной угрозе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского ведущей PBS News Амни Наваз.
В воскресенье, 1 ноября, украинские власти сообщили о фейковых предупреждениях в мобильном приложении экстренных уведомлений. Пользователи получили уведомление о неизбежной ядерной угрозе.
Работу системы временно приостанавливали, сейчас она снова работает. Кибератаки на приложения уведомления совпали с завершением ограниченного перемирия.
Зеленский подтвердил, что атака на российскую систему стала ответом на действия Москвы.
"Мы только отвечаем на их атаки", - подчеркнул президент.
По его словам, Россия атаковала украинскую систему, и это была кибератака. Когда стало ясно, что удар направлен против гражданских, Украина решила ответить.
В понедельник, 2 ноября, российские власти заявили, что хакеры получили доступ к их мобильному применению экстренных извещений. Через него пользователям разослали фейковые тревоги.
Сбой произошел вечером 1 ноября, когда приложение "Воздушная тревога" перестало работать. Тогда же на сайте с картой тревог вся Украина стала красной. Там также появились сообщения о якобы уличных боях, химической и радиационной опасности в Киеве.
Впоследствии спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина подтвердил излом приложения. По его словам, ни одной из этих угроз на самом деле не было.