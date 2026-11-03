Зеленский подтвердил, что Украина взломала систему оповещения России в ответ на кибератаку

В воскресенье, 1 ноября, украинские власти сообщили о фейковых предупреждениях в мобильном приложении экстренных уведомлений. Пользователи получили уведомление о неизбежной ядерной угрозе.

Работу системы временно приостанавливали, сейчас она снова работает. Кибератаки на приложения уведомления совпали с завершением ограниченного перемирия.

Зеленский подтвердил, что атака на российскую систему стала ответом на действия Москвы.

"Мы только отвечаем на их атаки", - подчеркнул президент.

По его словам, Россия атаковала украинскую систему, и это была кибератака. Когда стало ясно, что удар направлен против гражданских, Украина решила ответить.

В понедельник, 2 ноября, российские власти заявили, что хакеры получили доступ к их мобильному применению экстренных извещений. Через него пользователям разослали фейковые тревоги.