Зеленський підтвердив, що танки Abrams вже в Україні: готують підсилення бригад

"Хороші новини від (міністра оборони України - ред.) Умєрова. "Абрамси" вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання", - написав Зеленський за підсумками щоденної наради.

Танки Abrams для України

Нагадаємо, що ще 25 січня американський лідер Джо Байден заявив, що США передадуть Україні свої танки Abrams до кінця цього року.

Варто зазначити, що мова йде про танки Abrams M1A1 замість версії M1A2. Як пояснювали в Пентагоні, це прискорить постачання танків.

У липні стало відомо, військовослужбовці ЗСУ почали навчання на американських танках на базі в Німеччині.

При цьому тодішній міністр оборони України Олексій Резніков прогнозував, що Abrams нібито не братимуть участь у поточному українському контрнаступі.

Днями представник Пентагону заявив, що танки будуть доставлені в Україну вже найближчими днями та тижнями.

А вже сьогодні журналісти The New York Times із посиланням на двох посадовців американського міністерства оборони повідомило, що перша партія прибула в Україну 23 вересня, однак їх точну кількість не вказали.

Як Україна використовуватиме американські танки

Додамо, керівник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю одному з видань розповів, що Україна використовуватиме танки Abrams "дуже обережно і тільки для добре розроблених операцій".

Головний розвідник пояснив, якщо такі танки використовувати на передовій і просто в загальновійськовому бою, то вони не проживуть дуже довго. Адже такі машини потрібно застосовувати в проривних і дуже добре підготовлених операціях.

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