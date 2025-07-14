Зеленський підтвердив, що Шмигаль - кандидат на посаду міністра оборони

Голова української держави нагадав, що сьогодні запропонував першому віцепрем'єру Юлії Свириденко очолити уряд і оновити його роботу "на основі досвіду підтримки українського виробництва, українського підприємництва".

"Колосальний досвід Дениса Шмигаля (чинного прем'єра - ред.) точно буде корисний на позиції міністра оборони України - саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності", - наголосив Зеленський.

Він додав, що розраховує на достатню підтримку нової конфігурації Кабміну з боку народних депутатів.

Також, за словами Зеленського, важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей України з партнерами.