Зеленский подтвердил, что Шмыгаль - кандидат на должность министра обороны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль может стать новым министром обороны вместо Рустема Умерова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава украинского государства напомнил, что сегодня предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство и обновить его работу "на основе опыта поддержки украинского производства, украинского предпринимательства".
"Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля (действующего премьера - ред.) точно будет полезен на позиции министра обороны Украины - именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что рассчитывает на достаточную поддержку новой конфигурации Кабмина со стороны народных депутатов.
Также, по словам Зеленского, важно, чтобы правительство быстро провело аудит всех договоренностей Украины с партнерами.
Напомним, еще вчера, 13 июля, источники РБК-Украина сообщили, что премьера Дениса Шмыгаля могут назначить на должность министра обороны Украины.
При этом новым главой украинского правительства должна стать Юлия Свириденко.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский допускал, что глава Минобороны Рустем Умеров станет послом Украины в США.
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