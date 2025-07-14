Зеленский подтвердил, что Шмыгаль - кандидат на должность министра обороны

Глава украинского государства напомнил, что сегодня предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство и обновить его работу "на основе опыта поддержки украинского производства, украинского предпринимательства".

"Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля (действующего премьера - ред.) точно будет полезен на позиции министра обороны Украины - именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что рассчитывает на достаточную поддержку новой конфигурации Кабмина со стороны народных депутатов.

Также, по словам Зеленского, важно, чтобы правительство быстро провело аудит всех договоренностей Украины с партнерами.