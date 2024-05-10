Зеленський підтвердив, що окупанти почали наступ в Харківській області, його вдалося зупинити

Наступ РФ на Харків

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські окупаційні війська планують нові атаки на Харків та Суми. Українська влада заявила, що навіть якщо такі плани існують, вони навряд чи будуть реалізовані.

Вадим Скібіцький, представник Головного управління розвідки, заявив, що Росія може готувати наступ на Харків і Сумську область наприкінці травня - на початку червня. Однак, за його словами, російські війська не мають достатньо сил для захоплення цих двох великих міст на сході України.

При цьому майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в коментарі РБК-Україна заявив, що росіянам буде важко захопити Харків.

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