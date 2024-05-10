ua en ru
Пт, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи зможуть росіяни захопити Харків: відповідь експерта

П'ятниця 10 травня 2024 09:43
UA EN RU
Чи зможуть росіяни захопити Харків: відповідь експерта Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Валерія Поліщук
Експерт: Олексій Гетьман

Російські загарбники в прикордонній Курській області на сьогоднішній день зосередили до 70 тисяч військових. З такою кількістю їм буде нереально захопити Харків.

Про це заявив в коментарі РБК-Україна майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його словами, приблизно 70 тисяч військових чи трохи менше окупанти задіяли під Авдіївкою та Бахмутом. З іншого боку, навряд чи там вони зібралися "на перекур".

На думку експерта, угруповання можуть перемістити як на якусь іншу ділянку фронту, так і розпочати її силами тактичні дії на північному сході в Харківській, Чернігівській або Сумській областях. Загарбники можуть спробувати атакувати, щоб розтягнути українську оборону.

"Можна погодитися, що в такій кількості ці війська не штурмуватимуть в лоб чи в обхід Харкова. Але так само правильно і те, що вони не сидітимуть без діла. Їх можуть задіяти в тактичних наступальних діях на північному сході або для швидкого переміщення кудись на іншу ділянку, де вже заплановано наступ", – пояснив Гетьман.

Наступ РФ на Харків

Останнім часом у ЗМІ шириться інформація про те, що російські окупанти планують новий наступ на Харків та Суми. Українська влада заявляє, що навіть якщо такі плани й існують, їх реалізація малоймовірна.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що Росія може готувати наступ на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня. Проте, за його словами, російська армія не має достатньо сил, щоб захопити ці два великих міста на сході України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Цінові рекордсмени. В яких містах України найдорожче житло
Цінові рекордсмени. В яких містах України найдорожче житло
DAILY
Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші