Зеленский подтвердил, что оккупанты начали наступление в Харьковской области, его удалось остановить

"По состоянию на 7-8 утра состоялся жестокий артиллерийский бой. К тому времени наступление россиян удалось остановить", - заявил он.

По словам президента, что Вооруженные силы Украины были готовы к таким действиям россиян.

"Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы в этом направлении, но наши военные, наше командование знали об этом и рассчитывали свои силы для того, чтобы встретить огнем врага. Сейчас идет жестокий бой в этом направлении, мы их встретили огнем", - рассказал Зеленский.