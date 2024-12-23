Зеленський підтвердив, що КНДР може відправити в Росію нових солдатів і техніку

Північна Корея може збільшити військову допомогу Росії. Йдеться про відправлення нових солдатів і техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
За його словами, під час сьогоднішнього засідання Ставки верховного головнокомандувача була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він розповів про ситуацію на фронті та Курську операцію.
"Є ризики направлення додаткової кількості солдатів і військової техніки для російської армії від Північної Кореї, і будуть наші відчутні відповіді на це", - наголосив Зеленський.
Він додав, що, за попередніми даними, кількість убитих і поранених у лавах північнокорейців у Курській області становить понад 3 тисячі солдатів.
Глава держави звернув увагу, що ризик дестабілізації навколо Корейського півострова та в сусідніх регіонах збільшується пропорційно зростанню співпраці між Москвою та Пхеньяном. Важливо, щоб світ зрозумів такий зв'язок.
"Передача досвіду сучасної війни і поширення військових технологій з Росії - це глобальна загроза. Для світу ціна відновлення стабільності завжди значно вища, ніж ціна ефективного тиску на тих, хто дестабілізує ситуацію і руйнує життя", - наголосив президент.
Нагадаємо, раніше розвідка Південної Кореї повідомляла, що Північна Корея готується до відправки в Росію нових солдатів. Також Пхеньян планує постачання в РФ додаткової техніки, включно з дронами-камікадзе.
Водночас у розвідці уточнювали, що втрати КНДР у війні проти України оцінюють у 1100 осіб (не уточнюють - ідеться про загиблих чи поранених).
Варто зауважити, що ще наприкінці жовтня Головне управління розвідки Міноборони України зазначало, що в Росію перекинули близько 12 тисяч північнокорейських солдатів.
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