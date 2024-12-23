RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Зеленский подтвердил, что КНДР может отправить в Россию новых солдат и технику

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Северная Корея может увеличить военную помощь России. Речь об отправке новых солдат и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По его словам, во время сегодняшнего заседания Ставки верховного главнокомандующего был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он рассказал о ситуации на фронте и Курской операции. 

"Есть риски направления дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи, и будут наши ощутимые ответы на это", - подчеркнул Зеленский. 

Он добавил, что, по предварительным данным, количество убитых и раненых в рядах северокорейцев в Курской области составляет более 3 тысяч солдат. 

Глава государства обратил внимание, что риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах увеличивается пропорционально росту сотрудничеству между Москвой и Пхеньяном. Важно, чтобы мир понял такую связь. 

"Передача опыта современной войны и распространение военных технологий из России - это глобальная угроза. Для мира цена восстановления стабильности всегда значительно выше, чем цена эффективного давления на тех, кто дестабилизирует ситуацию и разрушает жизнь", - подчеркнул президент. 

Данные южнокорейской разведки

Напомним, ранее разведка Южной Кореи сообщала, что Северная Корея готовится к отправке в Россию новых солдат. Также Пхеньян планирует поставки в РФ дополнительной техники, включая дроны-камикадзе.

При этом в разведке уточняли, что потери КНДР в войне против Украины оцениваются в 1100 человек (не уточняется - речь идет о погибших или раненых).

Стоит заметить, что еще в конце октября Главное управление разведки Минобороны Украины отмечало, что в Россию перебросили около 12 тысяч северокорейских солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияКНДРВойна в Украине