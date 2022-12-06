Зеленський про підтримку вступу України до НАТО: Крок за кроком схилимо євроатлантичну більшість

Україна поступово схилить євроатлантичну більшість підтримати її у питанні приєднання до Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
Глава держави розповів, що одним із результатів роботи 5 грудня є нова декларація про підтримку євроатлантичного курсу України, яку підписала Чорногорія.
"Вже третю таку декларацію. Після Чехії та Бельгії. Крок за кроком пройдемо цей шлях - схилимо євроатлантичну більшість на користь України", - наголосив Зеленський.
Президент додав, що це буде "не просто на словах, а в рішеннях". У рішеннях підтримати приєднання України до колективної системи безпеки.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович і президент України Володимир Зеленський 5 грудня підписали декларацію про підтримку євроатлантичних перспектив нашої держави.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.