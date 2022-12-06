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Зеленський про підтримку вступу України до НАТО: Крок за кроком схилимо євроатлантичну більшість

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Україна поступово схилить євроатлантичну більшість підтримати її у питанні приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що одним із результатів роботи 5 грудня є нова декларація про підтримку євроатлантичного курсу України, яку підписала Чорногорія.

"Вже третю таку декларацію. Після Чехії та Бельгії. Крок за кроком пройдемо цей шлях - схилимо євроатлантичну більшість на користь України", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що це буде "не просто на словах, а в рішеннях". У рішеннях підтримати приєднання України до колективної системи безпеки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович і президент України Володимир Зеленський 5 грудня підписали декларацію про підтримку євроатлантичних перспектив нашої держави.

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Володимир ЗеленськийНАТО