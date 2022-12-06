Зеленський про підтримку вступу України до НАТО: Крок за кроком схилимо євроатлантичну більшість

Україна поступово схилить євроатлантичну більшість підтримати її у питанні приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що одним із результатів роботи 5 грудня є нова декларація про підтримку євроатлантичного курсу України, яку підписала Чорногорія.

"Вже третю таку декларацію. Після Чехії та Бельгії. Крок за кроком пройдемо цей шлях - схилимо євроатлантичну більшість на користь України", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що це буде "не просто на словах, а в рішеннях". У рішеннях підтримати приєднання України до колективної системи безпеки.