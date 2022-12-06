RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о поддержке вступления Украины в НАТО: Шаг за шагом склоним евроатлантическое большинство

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украина постепенно склонит евроатлантическое большинство поддержать ее в вопросе присоединения к Североатлантическому альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что одним из результатов работы 5 декабря является новая декларация на поддержку евроатлантического курса Украины, которую подписала Черногория.

"Уже третья такая декларация. После Чехии и Бельгии. Шаг за шагом пройдем этот путь - склоним евроатлантическое большинство в пользу Украины", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что это будет "не просто на словах, а в решениях". В решениях поддержать присоединение Украины к коллективной системе безопасности.

Напомним, премьер-министр Черногории Дритан Абазович и президент Украины Владимир Зеленский 5 декабря подписали декларацию о поддержке евроатлантических перспектив нашего государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТО