Зеленский поддержал. Раде предложат вернуть декларирование для чиновников

Верховная рада рассмотрит законопроект, которым предлагается вернуть обязательное электронное декларирование для чиновников и депутатов. Инициативу поддержал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамию в Telegram .

По его словам, такую инициативу позитивно восприняли и послы стран "Большой семерки".

"Законопроект уже включен в повестку дня девятой сессии Верховной рады. Создана рабочая группа, чтобы как можно быстрее обеспечить его принятие", - отметил Арахамия.

Стоит заметить, что подача имущественных деклараций для чиновников стала необязательной еще в марте 2022 года. Тогда решение утвердил парламент.