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Зеленский поддержал. Раде предложат вернуть декларирование для чиновников

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Киев, Среда 22 февраля 2023 18:38
Зеленский поддержал. Раде предложат вернуть декларирование для чиновников Фото: Раде предложат вернуть декларирование для чиновников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Верховная рада рассмотрит законопроект, которым предлагается вернуть обязательное электронное декларирование для чиновников и депутатов. Инициативу поддержал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамию в Telegram.

По его словам, такую инициативу позитивно восприняли и послы стран "Большой семерки".

"Законопроект уже включен в повестку дня девятой сессии Верховной рады. Создана рабочая группа, чтобы как можно быстрее обеспечить его принятие", - отметил Арахамия.

Стоит заметить, что подача имущественных деклараций для чиновников стала необязательной еще в марте 2022 года. Тогда решение утвердил парламент.

Напомним, 27 января Кабмин принял постановление, согласно которому украинским чиновникам запрещается выезжать за границу не в рамках командировки.

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