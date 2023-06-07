Зеленський про підрив ГЕС: сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води

"Абсолютно свідоме знищення одного з найбільших водосховищ України. Щонайменше 100 тисяч людей жили в цих районах до російського вторгнення. Принаймні десятки тисяч досі там. Сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що відповідні служби залучені, аби допомогти жителям постраждалих регіонів. Проте росіяни на окупованій частині півдня навіть не намагаються допомогти людям.

"Це ще раз демонструє, із яким цинізмом Росія ставиться до людей, чию землю захопила, і що насправді Росія несе Європі та світу", - заявив глава держави.

Фото: окупанти залишили сотні тисяч людей без доступу до питної води (t.me/V_Zelenskiy_official)

Що сталося на Каховській ГЕС

Минулої ночі російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого вода почала затоплювати населені пункти у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

За декілька годин низка населених пунктів опинилися під водою, постраждав, зокрема, і Херсон. У деяких містах і селах виникли проблеми з водопостачанням. Наприклад, у Кривому Розі ввели обмеження на споживання води, оскільки частина міста брала воду з Каховського водосховища.

Крім того, жителям підтоплених районів заборонили ловити, продавати та їсти рибу через загрозу захворювання на ботулізм.

Все, що відомо про наслідки підриву Каховської ГЕС станом на ранок 7 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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