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Зеленский о подрыве ГЭС: сотни тысяч людей остались без нормального доступа к питьевой воде

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua.jpg)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты после подрыва Каховской ГЭС оставили без нормального доступа к питьевой воде жителей юга Украины. Под угрозой сотни тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Абсолютно сознательное уничтожение одного из крупнейших водохранилищ Украины. По меньшей мере 100 тысяч человек жили в этих районах до российского вторжения. По крайней мере десятки тысяч до сих пор там. Сотни тысяч человек остались без нормального доступа к питьевой воде", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что соответствующие службы привлечены, чтобы помочь жителям пострадавших регионов. Однако россияне на оккупированной части юга даже не пытаются помочь людям.

"Это еще раз демонстрирует, с каким цинизмом Россия относится к людям, чью землю захватила и что на самом деле Россия несет Европе и миру", - заявил глава государства.

Фото: оккупанты оставили сотни тысяч человек без доступа к питьевой воде (t.me/V_Zelenskiy_official)

Что произошло на Каховской ГЭС

Минувшей ночью российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего вода начала затапливать населенные пункты в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Через несколько часов ряд населенных пунктов оказались под водой, пострадал, в частности, и Херсон. В некоторых городах и селах возникли проблемы с водоснабжением. К примеру, в Кривом Роге ввели ограничения на потребление воды, поскольку часть города брала воду из Каховского водохранилища.

Кроме того, жителям подтопленных районов запретили ловить, продавать и есть рыбу из-за угрозы заболевания ботулизмом.

Все, что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС на утро 7 июня - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийХерсонская областьКаховская ГЭС