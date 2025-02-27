Зеленский не подпишет дополнительное соглашение с США без гарантий безопасности, - Economist

Дальнейшее соглашение между Украиной и США должно уточнить вопросы контроля и гарантий безопасности, которые президент Владимир Зеленский стремился получить еще в сентябре в обмен на предоставление минеральных ресурсов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

В новом соглашении между Украиной и США нет упоминания о законопроекте Дональда Трампа на 500 миллиардов долларов, а также об американском требовании стопроцентного контроля над инвестиционным фондом. Как пишет издание, собственность на фонд будет распределяться пропорционально взносам обеих сторон, что свидетельствует о дальнейшей поддержке Украины со стороны США.

Также был исключен пункт, который обязывал Украину платить в фонд двойную сумму от любой будущей помощи. Зеленский ранее критиковал это требование, называя его "долгом десяти поколений украинцев". Но вопрос контроля фонда остается открытым. Один пункт предусматривает, что США будут контролировать "максимальную сумму", разрешенную их законодательством, что может противоречить положению о пропорциональном распределении влияния.

The Economist отмечает, что будущее соглашение должно уточнить механизмы контроля, а также гарантии безопасности, которые Зеленский стремился получить еще в сентябре в обмен на доступ к украинским минеральным ресурсам. Однако рамочное соглашение пока содержит только положения о "защите взаимных инвестиций", но его преамбула предусматривает более широкую "архитектуру соглашений" и поддержку в получении гарантий безопасности.

По словам источников издания, знакомых с переговорами, Зеленский не намерен подписывать второе, более полное соглашение, которое не содержит более широких гарантий безопасности. Первоначальный рамочный документ не потребует ратификации парламентом, но будущее соглашение - да.

Соглашение Украины и США

Ранее СМИ писали о том, что Украина и США согласовали детали соглашения по редкоземельным металлам. Согласно доступной информации, Украина готова подписать соглашение, которое предусматривает совместную с США разработку своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ.

Вчера же премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и США фактически отработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам. Это соглашение получило название "Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". Также вчера Кабинет министров Украины должен был рассмотреть текст этого соглашения.