ua en ru
Пн, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський підписав законопроєкт про захист прав українців щодо власності землі

Понеділок 07 квітня 2025 15:15
UA EN RU
Зеленський підписав законопроєкт про захист прав українців щодо власності землі Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Сьогодні, 7 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Документ, підтриманий парламентом, встановлює чіткі терміни, протягом яких правоохоронні органи можуть подати позов до підприємця про недобросовісне набуття землі.

Також законопроєктом визначається перелік об’єктів, на які право добросовісного набувача не поширюється. Ще одна норма – гарантія відшкодування інвестицій підприємцю у разі рішення суду про повернення активу державі.

Документ підтримали 32 бізнес-асоціації – Спілка українських підприємців (СУП), Федерація роботодавців України (ФРУ), Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) тощо.

На думку Федерації роботодавців України, даний законопроєкт сприятиме залученню нових інвестицій в економіку країни. Спілка українських підприємців також переконана, що підписання цього законопроєкту покращить інвестиційний клімат в Україні.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України прийняла цей законопроєкт у другому читані і в цілому.

Раніше у матеріалі РБК-Україна повідомлялось, що даний законопроєкт закликало підтримати чимало топових бізнесменів, адже він формує передбачуване середовище для інвестування в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Верховна рада
NEWS
Коли в Україну повернеться тепло: синоптик дала прогноз
Коли в Україну повернеться тепло: синоптик дала прогноз
DAILY
Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп