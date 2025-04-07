Зеленский подписал законопроект о защите прав украинцев относительно собственности земли

Документ, поддержанный парламентом, устанавливает четкие сроки, в течение которых правоохранительные органы могут подать иск к предпринимателю о недобросовестном приобретении земли.



Также законопроектом определяется перечень объектов, на которые право добросовестного приобретателя не распространяется. Еще одна норма - гарантия возмещения инвестиций предпринимателю в случае решения суда о возвращении актива государству.



Документ поддержали 32 бизнес-ассоциации - Союз украинских предпринимателей (СУП), Федерация работодателей Украины (ФРУ), Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) и др.



По мнению Федерации работодателей Украины, данный законопроект будет способствовать привлечению новых инвестиций в экономику страны. Союз украинских предпринимателей также убеждена, что подписание этого законопроекта улучшит инвестиционный климат в Украине.



Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла этот законопроект во втором чтении и в целом.



Ранее в материале РБК-Украина сообщалось, что данный законопроект призвало поддержать немало топовых бизнесменов, ведь он формирует предсказуемую среду для инвестирования в Украине.