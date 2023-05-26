Зеленський підписав закони про спрощення проходження ВЛК

Згідно із законопроєктом №9154, військово-лікарські комісії можуть створюватися при державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Раніше такі комісії були лише при установах охорони здоров'я Міноборони, СБУ та інших військових формувань, а також Державної служби захисту інформації.

Законопроєкт №9158 полегшує для військовослужбовців оформлення довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва). Також вдосконалюється процес оформлення та направлення медичних документів між військовими частинами та закладами охорони здоров'я.

Очікується, що законопроєкти зменшать черги та приберуть зайву бюрократію під час проходження ВЛК.

В Україні покращать процес проходження ВЛК

В Україні планують поступово пришвидшити та покращити процес проходження військово-лікарської комісії.

Зазначається, що удосконалення процесу проходження ВЛК передбачає:

збільшення мережі ВЛК за рахунок їхнього додаткового розгортання в цивільних закладах охорони здоров’я;

окреме фінансування оплати послуг медпрацівників, яких залучають до проведення медоглядів задля оцінки ступеня придатності до військової служби;

впровадження електронної черги запису на ВЛК, електронний документообіг між військовими частинами, ТЦК СП та закладами охорони здоров’я;

залучення закладів охорони здоров’я із системи Міноборони до роботи з ЕСОЗ (електронна система охорони здоров'я). Заклади охорони здоров’я із системи Міноборони матимуть доступ до анамнезу людини, зокрема в електронній медичній картці;

запровадження сучасних підходів до обслуговування під час проходження ВЛК (доступний і зручний сервіс);

здійснення інформаційної підтримки (гаряча лінія) та впровадження інформаційних продуктів, які допоможуть військовим отримати допомогу.

Для проходження військово-лікарської комісії необхідно підготувати певні документи. Повний перелік за посиланням.